«Дагестан сделает то, что не смогла Чечня» 15.10.2024, 7:54

8,454

Развал России начнется с Кавказа.

Президент Конгресса народов Дагестана в Украине, воевавший в составе ВСУ, Ахмад Ахмедов считает, что у Дагестана есть все шансы начать развал Российской Федерации. РФ не способна защитить свою Курскую область, а на границу с Украиной стягивает танки 1970-х годов.

В программе Валерия Савчука «Разные люди» Ахмедов отметил, что Россия «уже не та, что во времена чеченских войн», и потребуется не больше трех дней, «чтобы России в Дагестане не стало».

Ахмедов подчеркнул, что считает целью своей жизни деоккупацию Дагестана.

«После первого взрыва, после первого налета на российские воинские части на территорию Дагестана они в течение трех дней исчезнут из этого региона. Мы знаем, насколько русский человек труслив, насколько слаб этот оккупант, мы знаем их нутро не понаслышке», – сказал он.

Такой сценарий станет реальным, когда в Дагестане сформируется достаточное количество диверсионных групп и когда силы сопротивления будут снабжены вооружением и техникой. РФ, по его словам, уже не является сильной страной, поскольку слишком много сил потеряла во время вторжения в Украину.

Кремлю уже настолько не хватает пушечного мяса, что он берет африканцев из бедных стран и заставляет их воевать на своей стороне в войне. Так что Дагестан россиянам не удержать, уверен Ахмедов.

Он констатировал, что в Чечне не получилось выгнать россиян, поскольку российская пропаганда так работала, что все считали чеченцев террористами, которые рубят головы и убивают женщин в роддомах. Более того, чеченцев никто не поддержал, поскольку считали, что это «внутренний вопрос России».

Войска РФ «разгладили» территории Чечни так называемыми ковровыми бомбардировками, в результате чего погибла 1/3 часть населения республики.

«Посмотрите, что сегодня в России, какие танки затягивает Россия на территории Украины – 1970-х годов. Они Курскую область не могут защитить. Если бы у Украины было еще пару десятитысячных корпусов, поверьте мне, не только Курская область, там можно было достаточно обширную территорию Российской Федерации отрезать, спокойно украинцы могли дойти до Краснодара, Сочи», – сказал Ахмедов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com