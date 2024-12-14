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«Беларуская выведка»: Даже собственные дети готовы сдать Лукашенко Москве

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  • 14.12.2024, 18:34
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«Беларуская выведка»: Даже собственные дети готовы сдать Лукашенко Москве

Они купились на приманки-побрякушки, подложенные Кремлем.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что Виктор Лукашенко все больше устраняется от контроля над силовым блоком, тем самым «сливая трон» Кремлю:

— Личные самолёты, эксклюзивная жизнь, отдых на яхтах, виллы в тёплых краях и внезапно взлетевшие активы привлекают больше, чем перспектива увязнуть в белорусском болоте власти своего отца. Пытаясь бесследно спрятать деньги от радаров США, Виктор воспользовался помощью российских друзей и с целью диверсифицировать и отмыть добытое залез в крипту. Миллиардные инвестиции в биткойн и другую криптовалюту принесли долгожданные и неожиданные мультимиллиардные плоды.

Как отмечает автор канала, дряхлеющий Лукашенко понимает, что он более не может положиться на своих сыновей:

— Они купились на приманки-побрякушки, подложенные Москвой, и плавно отходят от функции единственных надёжных телохранителей диктатора. Так же Лукашенко не видит и не понимает структуры и масштабов инфильтрации пророссийской пятой колонны, готовящейся к режиссируемому Москвой Дворцовому перевороту. Он не чует российских кротов в собственном штабе. Созданная им идеология, которую он так старательно пытается навязать, не имеет под собой природной истинно белорусской основы и не способна вдохновить народ и номенклатуру заступиться за своего лидера во время «Ч». Выглядит так, что даже собственные дети готовы сдать Лукашенко Москве ради сытой и спокойный жизни.

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