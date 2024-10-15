Forbes: ВСУ дважды устроили засаду для 155-й бригады морпехов РФ в Курской области 2 15.10.2024, 8:05

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Оккупантам отомстили.

Украинские штурмовые бригады уже устроили минимум две засады на оккупантов из 155-й бригады морпехов ВС РФ на территории Курской области.

Еще 10 октября вражеские войска перешли в контрнаступление на Курщине, взяв в плен 9 легковооруженных операторов дронов ВСУ в районе Зеленого Шляха.

Вместо того чтобы выполнять требования Женевской конвенции, противник просто расстрелял безоружных солдат ВСУ, пишет Forbes.

С момента начала войны в Украине армия Путина расстреляла минимум 100 украинских военнопленных. Больше всего таких расправ произошло именно в 2024 году.

Неудивительно, что украинские бригады на Курщине решили посвятить себя мести, преследуя и атакуя оккупантов из 155-й бригады морпехов.

82-я и 95-я бригады ВСУ устроили засады на подразделения ВС РФ из 155-й бригады морпехов. Именно оккупантов из этой бригады украинские силы ненавидят больше всего.

Еще в августе оккупанты из этой бригады обезглавили четырех украинских солдат, выставив их головы на шестах.

С начала октября ВС РФ перешли в контрнаступление на Курщине, чтобы к сезону дождей попытаться оттеснить ВСУ как можно дальше к границе.

Аналитики из Blackbird Group Эмиль Кастехельми заявил, что ВСУ потеряли 1/3 того, что контролировали на Курщине еще в начале сентября. По словам Кастехельми, местность вокруг Зеленого Шляха очень удобна для обороняющейся стороны.

Однако ВСУ не успели должным образом построить оборонительные сооружения. При этом всегда главной целью для беспилотников РФ было любое инженерное оборудование в этом районе, поэтому на этом участке фронта враг и сконцентрировал ударный кулак, чтобы вклиниться в оборонительные ряды ВСУ.

Эксперты прогнозируют, что вражеской армии будет легче наступать после того, как они преодолеют брешь в районе Зеленого Шляха. Однако и украинские силы будут сражаться еще яростнее после того, как 155-я бригада была замечена не в одном военном преступлении.

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