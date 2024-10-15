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Белорусским футболистам могут не выдать визы на матч с Северной Ирландией

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  • 15.10.2024, 8:17
Белорусским футболистам могут не выдать визы на матч с Северной Ирландией

Из-за санкций Великобритании.

Матч Лиги наций между сборными Северной Ирландии и Беларуси может быть перенесен. Игра должна состояться 15 ноября в Белфасте. Но непонятно, выдадут ли визы футболистам и персоналу гостевой команды, сообщает BBC.

Все дело в санкциях Великобритании против Беларуси из-за поддержки российской агрессии в войне в Украине.

«Есть трудности с домашней игрой в ноябре против Беларуси. Мы ждем решения по этому поводу, так как это может быть наша последняя домашняя игра до марта [следующего года]. Мы проведем матч, вопрос лишь в том, сможем ли мы играть в Белфасте. Решение не в наших руках», — сказал главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил.

Если правительство Великобритании не разрешит проведение игры в Белфасте, то Футбольной ассоциации Северной Ирландии придется искать другое место для матча. Один из представителей ассоциации заявил, что она «находится в контакте с соответствующими представителями УЕФА и правительственными чиновниками по этому вопросу».

Министерство внутренних дел Великобритании не прояснило ситуацию:

— Устоявшаяся политика правительства заключается в том, что мы не комментируем отдельные случаи. Мы не можем подтвердить, будет ли всем членам сборной Беларуси по футболу отказано во въезде в Великобританию без детальной информации о каждом лице.

12 октября команды из этих стран уже сыграли в Лиге наций первый матч. В Венгрии (из-за санкций беларусы должны принимать соперников на нейтральном поле и без зрителей) голов не было — 0:0. После трех туров сборная Беларуси лидирует в своей группе с пятью очками. 15 октября она встретится в Венгрии с Люксембургом.

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