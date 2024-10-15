У Беларуси может появиться безвиз со страной, куда из Минска напрямую не попасть 2 15.10.2024, 8:31

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Но только на две недели пребывания.

Беларусы в будущем смогут находиться в Омане до 14 дней без визы — соответствующее соглашение прорабатывается. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич в интервью телеканалу СТВ 14 октября.

«Как итог сегодняшних активных переговоров стало добровольное обязательство оманской стороны перевести Беларусь в определенный список (они называют его «список номер 1»), который позволит белорусским гражданам через некоторое непродолжительное время пребывать в Омане до 14 дней без визы», — сказал Сергей Лукашевич.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 13 и 14 октября посещал Оман с официальным визитом, состоялись встречи с руководством страны. Пакет меморандумов о взаимопонимании между двумя странами был подписан 14 октября.

Напомним, переговоры о безвизе с Оманом проводятся уже как минимум более двух лет. Кроме того, Беларусь планирует устанавливать авиасообщение с этой страной.

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