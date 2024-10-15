Новый генсек НАТО предупредил Путина 15.10.2024, 8:50

1,546

Кремлю напомнили в том числе и об учениях «Непоколебимый полдень».

Тактика России по запугиванию НАТО не сработает, поскольку в альянсе не боятся российских угроз и продолжат делать все, чтобы гарантировать победу Украины, заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

«Послание [президенту РФ Владимиру Путину] заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться: он не достигнет своих целей, а Украина победит», — сказал Рютте в интервью Reuters и Der Hessische Rundfunk во время визита в штаб-квартиру новой миссии по поддержке Киева.

Миссия под названием «Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины» (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) разместилась на американской базе Clay Barracks в немецком Висбадене. Она должна взять на себя координацию западной военной помощи Киеву и рассматривается как страховка на случай победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, отмечает Reuters.

Генсек НАТО также подчеркнул, что НАТО — «оборонительный альянс, а не наступательный». «Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, который обслуживает 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе», — отметил Рютте.

До этого он говорил, что страны альянса не будут обращать внимание на «бряцание оружием» со стороны России, поскольку НАТО — «сильный» альянс. «У нас есть все необходимое, чтобы гарантировать, что НАТО в безопасности и что мы можем отразить любую угрозу», — сказал Рютте.

При этом он напомнил об учениях Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), которые начались 14 октября. В рамках маневров силы НАТО отработают доставку и применение американского тактического ядерного оружия, размещенного в Европе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com