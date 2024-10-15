Старый 88-летний мотоцикл продали по цене нового Ferrari 15.10.2024, 8:57

Двухколесный раритет был одним из самых быстрых байков своего времени.

В Великобритании на аукционе Bonhams продали мотоцикл Vincent-HRD 1936 года. За него заплатили 322 000 фунтов стерлингов ($420 900) — как за новый Ferrari Purosangue. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Мотоциклы Vincent — настоящие раритеты, ведь они выпускались очень небольшими партиями и поражали своими характеристиками. В частности, байков Vincent-HRD 998cc Series-A Rapide (именно такое полное название модели) с 1936 по 1939 год изготовили всего 78.

Конкретно этот мотоцикл Vincent Series-A Rapide — самый первый в серии. Именно его демонстрировали на мотошоу «Олимпия» в Лондоне во время презентации модели.

Байк неоднократно переходил из рук в руки и участвовал в соревнованиях. Нынешний владелец потратил 18 лет на его реставрацию до идеального состояния.

Vincent-HRD Series-A Rapide оснащен двигателем V2 объемом 998 куб. см и мощностью 45 л. с. Мотоцикл массой 195 кг способен развить 177 км/ч и был одним из самых быстрых в мире в свое время.

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