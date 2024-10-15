FT: Европа вступила в гонку масштабного выпуска боеприпасов 2 15.10.2024, 9:32

Заводы работают на полную мощность.

Война в Украине побудила к открытию новых направлений в оборонной промышленности. Один из таких примеров - новый завод по производству боеприпасов в австралийском штате Квинсленд.

Завод в городе Мериборо, принадлежащий немецкому гиганту Rheinmetall и австралийской компании NIOA, поставляет десятки тысяч артиллерийских снарядов для украинских военных. Это первый подобный объект, построенный в Австралии со времен Второй мировой войны, и его работа не прекращается уже два года, пишет Financial Times.

Заводы работают на полную мощность

Роберт Ниоа, исполнительный директор NIOA, отметил, что завод вышел на полную мощность. Хотя сначала возникали трудности с поиском рабочей силы, теперь производство идет без остановок. Компания планирует в 2024 году увеличить объемы производства на 25%, достигнув уровня в 55 тысяч снарядов в год. Более того, с дополнительными инвестициями NIOA сможет производить более 100 тысяч снарядов ежегодно. Боеприпасы экспортируются в Германию, где Rheinmetall обеспечивает их взрывчатыми веществами перед отправкой к месту назначения.

Не только NIOA расширяет производство. Оборонные компании по всему миру ускорили изготовление боеприпасов, ракетных двигателей и других видов оружия, чтобы восполнить запасы, которые были потрачены из-за поставок вооружения для Украины. Многие европейские производители оружия значительно увеличили свои мощности за последние два с половиной года, инвестируя еще до получения государственных контрактов. Том Уолдвин, эксперт по оборонным закупкам Международного института стратегических исследований, заявил, что некоторые компании увеличили производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз по сравнению с довоенными уровнями.

Rheinmetall, в частности, планирует нарастить производство 155-мм боеприпасов по стандарту НАТО со 100 тысяч в 2022 году до 1,1 миллиона единиц в год к 2027 году. Другой крупный игрок, шведская компания Saab, уже удвоила производственные мощности своего подразделения наземных боеприпасов до 200 тысяч единиц в год и планирует еще раз удвоить этот показатель в ближайшие годы. Thales UK, британская дочерняя компания французской Thales, также активно расширяет производство систем противовоздушной обороны и противотанковых комплексов в Белфасте.

Однако несмотря на значительные успехи, отрасль сталкивается с рядом проблем, главной из которых является нехватка ключевых ресурсов. Например, большие проблемы возникают с поставками сырья для производства нитроцеллюлозы, которая является основным компонентом для артиллерийских снарядов. Роберт Ниоа отметил, что существует значительный дефицит сырья, например, хлопкового линта, который нужен для производства взрывчатых веществ. В ответ на эти вызовы, Rheinmetall увеличила запасы некоторых материалов, в частности хлопкового линта и бронированной стали, до уровня, покрывающего три года производства.

Страны инвестируют

Кроме частных компаний, правительства тоже инвестируют в расширение оборонной промышленности. Например, Норвегия объявила о планах инвестировать около 1 миллиарда норвежских крон в развитие производства взрывчатых веществ и ракетных двигателей. Часть этих инвестиций будет направлена на технико-экономическое обоснование для строительства нового завода по производству взрывчатки, который станет совместным проектом с компанией Chemring Nobel. Кроме этого, Норвегия вместе с Финляндией поддерживает расширение производства ракетных двигателей компанией Nammo, которая специализируется на поставке ракет для систем противовоздушной обороны.

Хотя многие компании уже получили правительственные контракты на увеличение производственных мощностей, процесс наращивания темпов производства может занять несколько лет. Например, представитель Nammo Вегард Санде отметил, что для достижения необходимого уровня производства ракет понадобится еще два-три года.

Спрос на оружие и боеприпасы продолжает расти, и оборонная отрасль настаивает на необходимости более масштабных инвестиций. Ян Пай, генеральный секретарь европейской оборонной организации ASD, заявил, что, несмотря на усилия, уровень производства пока не соответствует потребностям. Он подчеркнул, что для предоставления Украине необходимой поддержки и для сдерживания дальнейшей российской агрессии Европе нужно значительно увеличить производство оружия и делать это быстрее.

Россия наладила оборонку

В то же время Россия активно использует собственные значительные производственные мощности, обеспечивая стабильные поставки боеприпасов на фронт. По данным Института мировой экономики в Киле, с помощью Северной Кореи Москва может позволить себе расходовать до 10 000 боеприпасов в день, не опасаясь истощения запасов. Это показывает, насколько серьезно Россия подходит к военным действиям, а Запад должен ускорять свои усилия, чтобы отвечать этому вызову.

Руководители оборонных компаний отмечают, что для обеспечения долгосрочного успеха им нужны масштабные и длительные контракты. Микаэль Йоханссон, исполнительный директор Saab, отметил, что оборонная отрасль не может рисковать расширять производственные мощности без гарантии долгосрочных заказов.

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