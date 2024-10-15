Лукашенко выгонят по примеру Хрущева? 15.10.2024, 10:18

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Интересные совпадения.

Как окружение Лукашенко реагирует на стареющего диктатора? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политологу Дмитрию Болкунцу:

— Все затаились и ожидают каких-то перемен, они висят в воздухе. Знаете, когда поздняя зима, она затянулась, долго снег не сходит, но все ждут, что скоро будет весна. Вот я думаю, что в Беларуси такая же ситуация.

Все прекрасно все понимают, но ожидают чего-то, никто не знает, когда это произойдет. Очевидно, что любые изменения на уровне первого лица будут влиять на общество. Есть, мне кажется, запрос на перемены у белорусов.

Конечно, никто никаких перемен с Лукашенко не ждет. Все понимают, что он будет только мстить до момента, пока будет сидеть в кресле. Он будет мстить, арестовывать, убивать, унижать, оскорблять и так далее.

В чем-то ситуация, в которую сейчас попал Лукашенко, очень отдаленно напоминает Хрущева. Там было коллективное политбюро, Хрущев был его формальным главой и руководителем СССР. Но интересно, что ему дали отметить 70-летие (он отметил 70 лет в апреле 64-го года), а уже через полгода, 14 октября 64-го года, Хрущева торжественно выгнали, причем реально выгнали. Сегодня, получается, как раз этот юбилей.

Есть даже протоколы интересные, как Хрущева выгоняли. Тогда каждый из членов политбюро прошелся по нему за то, что он постоянно всех оскорблял. Его просто отправили на почетную пенсию, дали ему машину «Чайка» и поселили на даче за колючей проволокой с охранниками. Там он прожил до 71-го года, ему лишь иногда позволяли выходить за пределы этого забора, где он жил.

Его просто выгнали. Хотя все его ненавидели, все его боялись, но в один момент был такой проведен, можно сказать, внутренний маневр, когда от него избавились. Вот с Лукашенко может повториться похожая история. В каком-то виде она может быть модернизирована, но в конечном итоге что-то такое происходит и здесь.

Там тоже был человек на первой позиции, который вел себя как хам, всех оскорблял, всех своих коллег, сотрудников, издевался над ними. Но потом они все его подсидели и выкинули.

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