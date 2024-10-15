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Момент подрыва КНДР дороги в Южную Корею попал на видео

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  • 15.10.2024, 10:38
  • 1,714
Момент подрыва КНДР дороги в Южную Корею попал на видео

Северная Корея взорвала бомбы.

Армия КНДР взорвала участки дорог на своей территории, являющиеся частью транспортных сетей, некогда соединявших южную часть Корейского полуострова с северной. Видео инцидента опубликовало 15 октября агентство Bloomberg.

Как сообщают журналисты со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи (JCS), армия Северной Кореи взорвала бомбы к северу от своих восточных и западных границ около 12.00 15 октября по местному времени.

На видео инцидента запечатлен дым, поднимающийся над дорогами после взрыва, а также можнор заметить, как северокорейские войска наблюдают за происходящим с позиций неподалеку.

Позднее военнослужащие Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы в пределах своей границы — в районе к югу от военной демаркационной линии. По данным JCS, сообщений о разрушениях на южнокорейской территории, вызванных вышеуказанными взрывами, не поступало.

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