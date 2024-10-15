В РФ «герой СВО» решил захватить автобус
- 15.10.2024, 11:27
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Но пассажиры избили его ногами.
В Архангельской области «благодарный» российский народ избил одного из своих «защитников», вернувшегося с войны против Украины. Видео инцидента опубликовал украинский военкор Юрий Бутусов.
А поводом для этого стала его попытка захватить городской автобус.
По словам очевидцев, во время поездки россиянин схватил огнетушитель и начал заливать им салон, после чего принялся громить все вокруг молотком, взяв в заложники ехавшую с ним женщину.
Каков был дальнейший план этого «героя», и был ли он вообще, не известно, поскольку, опомнившись, пассажиры автобуса выманили его на улицу, где повалили на землю и жестоко избили ногами.