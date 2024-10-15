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Bloomberg: В России готовятся отпустить курс рубля

  • 15.10.2024, 12:23
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Bloomberg: В России готовятся отпустить курс рубля

100 рублей за доллар — реальность.

Российский рубль движется к отметке 100 за доллар. Отмечается, что ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства и пойдет на пользу бюджету страны на фоне планов по увеличению расходов в 2025 году.

Издание Bloomberg пишет, что Банк России полагается на межбанковские операции для расчета курса рубля с тех пор, как Московская биржа приостановила торги долларами и евро из-за санкций США. Карательные меры усугубили дефицит иностранной валюты, и, по данным центробанка РФ, рубль сейчас примерно на 9% слабее, чем в последний торговый день. 12 октября истек срок, установленный США для прекращения операций на бирже.

За тот же период рубль снизился по отношению к китайскому юаню, который стал основной альтернативой валютам, которые Кремль считает «токсичными». Российская валюта упала на 11% по отношению к юаню на Московской бирже до 13,26 - самого низкого уровня с мая.

В прошлом году российская валюта дважды преодолевала отметку в 100 рублей за доллар. Центральный банк отреагировал на это повышением ключевой процентной ставки на 350 базисных пунктов на экстренном заседании в августе 2023 года. Затем в октябре правительство ввело более жесткие меры контроля за движением капитала, потребовав от 43 групп экспортеров репатриировать 80% валютной выручки и почти всю ее продать за рубли на внутреннем рынке.

Прогнозы Министерства экономики показывают, что правительство планирует ослабление валюты: чиновники ожидают, что в 2025 году за доллар будут давать в среднем 96,5 рубля по сравнению с 91,2 в этом году.

«Недавнее ослабление рубля отражает трудности с внешнеторговыми платежами, с которыми сталкиваются импортеры и экспортеры», - говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям московской компании «Астра Эссет Менеджмент».

Компании получают меньше иностранной валюты и испытывают больше проблем с ее возвращением в Россию из таких стран, как Китай и Турция. В ответ на это правительство смягчило меры, которые поддерживали рубль - обязательная конвертация экспортной выручки была снижена вдвое - до 25% с 50%. Это последовало за решениями о снижении требования о репатриации выручки до 60% в июне, а затем до 40% месяцем позже.

По данным Банка России, в сентябре продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами сократились на 30% в сравнении с августом, поскольку все большая доля расчетов осуществлялась в рублях.

В свою очередь Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global в Казахстане, отметила, что банку придется использовать денежно-кредитную политику, чтобы компенсировать побочный ущерб от слабого рубля в виде высокой инфляции.

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