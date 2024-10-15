Родным уехавших белорусов приходят письма от властей
- 15.10.2024, 12:49
Проблемы режима налицо.
Родственникам белорусов, которые уехали из страны, стали приходить письма с предложением убедить уехавших обратиться в «комиссию по возвращению». Об этом стало известно гродненским правозащитникам.
В письмах говорится, что выехавший должен указать причину отъезда, рассказать о своих правонарушениях, а если имело место преступление, то «выразить раскаяние, публично извиниться и возместить ущерб».
Правозащитники из «Весны» напоминают об особенностях сотрудничества с этой комиссией. Известны как минимум 3 случая, когда, несмотря на «договоренности» после обращения в «комиссию по возвращению» против белорусов уже дома возбуждали уголовные дела. В целом, по информации правозащитников, с начала 2024 года по возвращении в Беларусь были задержаны около 60 человек. В отношении 17 из них начаты уголовные дела.