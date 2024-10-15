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Белорусы стали есть меньше картошки

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  • 15.10.2024, 12:58
Белорусы стали есть меньше картошки

И стали больше есть яйца.

Белорусы стали есть больше мяса и меньше картошки. Данные Белстата за пять лет проанализировал Office Life.

С 2018-го по 2023-й белорусы увеличили количество мяса в рационе на 10,5%. В среднем за год на человека приходится 84 кг мясных продуктов, это примерно 230 г в день.

Увеличилось и потребление молочки – на 9,5%, до 289 кг в год на человека.

А еще за последние пять лет белорусы начали есть больше яиц (на 7,8% – в среднем 236 яиц), фруктов и ягод (на 6% – 71 кг в год на человека)

С 2018-го по 2023-й белорусы меньше питались рыбой (на 6,7%), хлебом (на 5,7%) и картофелем (на 8,2%).

Потребление сахара, кондитерских изделий и овощей осталось на прежнем уровне.

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