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Песков не стал опровергать готовность воевать за КНДР

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  • 15.10.2024, 14:07
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Песков не стал опровергать готовность воевать за КНДР
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Между Москвой и Пхеньяном возник военный альянс.

Россия и КНДР будут сотрудничать в военной области и обеспечивать безопасность друг друга в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли России по соглашению встать на сторону КНДР в случае военного конфликта на Корейском полуострове, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Москва и Пхеньян при дальнейшем развитии отношений собираются руководствоваться принципами этого договора.

Накануне, 14 октября, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали документ в июне этого года. Он состоит из 23 статей и де-факто подразумевает военный альянс.

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