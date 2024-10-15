Песков не стал опровергать готовность воевать за КНДР

Песков не стал опровергать готовность воевать за КНДР1
- 15.10.2024, 14:07
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Между Москвой и Пхеньяном возник военный альянс.
Россия и КНДР будут сотрудничать в военной области и обеспечивать безопасность друг друга в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли России по соглашению встать на сторону КНДР в случае военного конфликта на Корейском полуострове, сообщает «Интерфакс».
По его словам, Москва и Пхеньян при дальнейшем развитии отношений собираются руководствоваться принципами этого договора.
Накануне, 14 октября, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали документ в июне этого года. Он состоит из 23 статей и де-факто подразумевает военный альянс.