Ученые рассказали о пользе медитации 1 15.10.2024, 14:08

Эта практика может заменить антидепрессанты.

Исследователи из Национального института психического здоровья США пришли к выводу, что эффективность медитации при различных тревожных расстройствах сопоставима с приемом антидепрессантов, пишет «Нож».

В анализ вошли 276 пациентов с клинически установленным диагнозом агорафобии, панического расстройства, генерализованного или социального тревожного расстройства.

Половине из них еженедельно проводили тренинги по теории и практике нескольких видов медитации осознанности, остальным назначили эсциталопрам в дозе 10–20 миллиграмм в день.

Степень тревожности, депрессии и качество жизни оценивали по опросникам пациентов и лечащих врачей. Первичные исходы регистрировали через восемь недель, в сумме наблюдение продолжалось 24 недели.

В обеих группах заметили значимое уменьшение симптомов тревожности. При этом существенных различий в эффективности терапии между ними зарегистрировано не было.

В то же время побочные эффекты были зафиксированы у 78,6% участников, принимавших эсциталопрам, против 15,4% среди тех, кто практиковал медитацию осознанности.

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