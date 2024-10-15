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Госдума дала ход закону о запрете «чайлдфри»

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  • 15.10.2024, 14:17
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Госдума дала ход закону о запрете «чайлдфри»

Законопроект утвердили в комитете по информационной политике.

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запрещающий «пропаганду чайлдфри» в интернете, СМИ, кино и рекламе. Решение комитета опубликовано в карточке документа.

Госдума начала рассмотрение данного проекта закона в конце сентября. Спикер палаты Вячеслав Володин объяснил его необходимость тем, что в социальных сетях и других публичных пространствах стало слишком часто проявляться неуважение к родительству и агрессия в отношении многодетных семей.

Законопроект предусматривает полный запрет на пропаганду бездетности, а за его нарушение будут введены серьезные штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что повышение рождаемости является приоритетом для властей, и все, что мешает этому, должно быть устранено. Однако юристы предупреждают, что закон может повлечь штрафы за рекламу контрацептивов или даже за любое упоминание бездетности в положительном контексте.

Несмотря на усилия правительства, рождаемость в России продолжает снижаться. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года в стране родилось 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (снижение почти на 3%). При этом 2023 год показал самую низкую рождаемость с 1999 года.

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