«Хартию» можно смотреть на YouTube на английском и даже испанском 15.10.2024, 14:40

Видеофакт.

Новости на сайте Charter97.org пользуются популярностью не только у белорусов, но, как оказалось, помогают доносить правду о ситуации в нашем регионе до испаноязычных пользователей YouTube.

Популярный испаноязычный канал «Oracle Vision», который освещает события войны России против Украины, активно использует наши новости для создания своих видео.

Как оказалось, некоторые YouTube-каналы используют наши интервью для создания видео на английском языке.

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