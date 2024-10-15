«Хартию» можно смотреть на YouTube на английском и даже испанском
- 15.10.2024, 14:40
Видеофакт.
Новости на сайте Charter97.org пользуются популярностью не только у белорусов, но, как оказалось, помогают доносить правду о ситуации в нашем регионе до испаноязычных пользователей YouTube.
Популярный испаноязычный канал «Oracle Vision», который освещает события войны России против Украины, активно использует наши новости для создания своих видео.
Как оказалось, некоторые YouTube-каналы используют наши интервью для создания видео на английском языке.