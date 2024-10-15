Лихие 20-е
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 15.10.2024, 14:53
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Российские власти все меньше способны контролировать ситуацию.
Главная утренняя новость в России – в Москве взорвали Виктора Мишачева, учредителя и гендиректора ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. В частности. Мишачеву принадлежат доли в барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar.
На капот его машины было положено замаскированное под мусор взрывное устройство, которое сработало при попытке его убрать. Пострадавших трое - 6-летний ребенок, которому посекло лицо, одному из мужчин оторвало руку, второй получил осколочное ранение бедра.
Среди первых версий – месть персонала баров, которому недоплачивали и задерживали зарплату.
Сейчас на поток вновь поставили сериалы о «лихих 90-х», но, похоже, пора снимать кино о лихих 20-х. То перестрелка в центре Москвы в офисе Wildberries – двое убитых, несколько раненых, то подрывы авто возле дома...
Власти, увлеченно воюющие чужие земли, видимо, все меньше способны контролировать происходящее на своих.
Telegram-канал «СерпомПо»