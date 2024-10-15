Новые депутаты парламента Литвы будут получать в два раза больше прежних 15.10.2024, 15:05

Фото: DELFI

Стало известно, какой будет зарплата депутата, спикера и премьер-министра.

После первого тура парламентских выборов стали известны больше половины членов нового парламента Литвы. Депутаты нового созыва будут получать зарплаты в два раза больше, чем у прежних, сообщает delfi.lt со ссылкой на телеканал LNK.

Эугениюс Гентвилас из числа переизбранных депутатов, сейчас он продолжает борьбу в одномандатном округе. Он утверждает, что отнюдь не зарплата манит его на этот пост.

«Вот и сейчас я даже растерялся, не знаю, что манит больше - либерализм или столовая. Пойду в столовую, чтобы убедиться, что ради нее», – шутил политик.

Политик не экономит на еде, но все равно умудряется отложить денег. Во время прежнего срока полномочий зарплата Гентвиласа составляла 2700 евро «на руки». Во время обеденного перерыва политик обычно ищет, во что инвестировать деньги.

«Я ищу усадьбу между Вильнюсом и Каунасом. Хочу здесь инвестировать, не в Греции», – сказал он.

Сложнее молодым политикам. Представитель демократического союза «Во имя Литвы» Лукас Савицкас сказал, что живет от зарплаты до зарплаты.

«У нас есть ипотека. Наверное, каждый во время этого срока полномочий чувствовал, как неконтролируемая инфляция «съедала» деньги, увеличивала расходы. Были месяцы, когда казалось, что живешь от зарплаты до зарплаты», – сказал LNK депутат.

Сейчас не придется жаловаться на небольшие доходы. Зарплаты депутатов нового созыва увеличатся в два раза.

До сих пор депутаты получали около 2200 евро «на руки», сейчас их зарплаты составят 3800 евро «на руки».

«Честно говоря, я даже не знаю, какой будет зарплата. Я шел в парламент не ради зарплаты. Я могу заработать больше, чем в парламенте», – сказал на следующее утро после выборов адвокат Игнас Вегеле, который на выборы шел со списком Литовского союза крестьян и зеленых.

Либерал Гентвилас уверяет, что важно было менять зарплаты – депутатские зарплаты не менялись 15 лет, с 2008 года.

«Зарплаты депутатов были самыми низкими, по сравнению с зарплатами других политиков и государственных служащих в Литве», – сказал он.

Представитель демократического союза «Во имя Литвы» Савицкас тоже сказал, что зарплата депутата должна быть конкурентоспособной, чтобы можно было привлечь в парламент профессионалов.

Спикер парламента нового созыва будет получать 5300 евро «на руки» (ранее 2900 евро).

«Человек, который занимает эту должность, формально является вторым после президента по степени важности и получает меньше 3000 евро «на руки». Это две средние зарплаты человеку, идущему после президента. Ненормально», – сказал LNK экономист Альгирдас Барткус.

Но есть и те, кто не считает, что надо было так значительно повышать зарплаты депутатов. В Литве зарплата депутата, по сравнению со средней зарплатой в стране, будет практически самой большой во всей Европе.

«В других странах соотношение составляет 2-3 средних зарплаты, а у нас будет 3–4, почти 4 средние зарплаты. Это уже много. Поэтому я воздержался, когда голосовали за эти поправки», – сказал консерватор Юргис Разма.

Спикер парламента будет получать столько, сколько зарабатывает хороший программист, но меньше, чем глава государственной компании.

Например, зарплата гендиректора «Литовских железных дорог» в первом полугодии 2024 года составляла 7700 евро «на руки».

«Конечно, зарплата не будет конкурировать с зарплатами государственных компаний. Она конкурентная по сравнению с зарплатами в частном секторе», – сказал Гентвилас.

Зарплата депутата будет меньше зарплаты адвоката. Вегеле, занимаясь частной практикой, зарабатывал 170 000 евро в год, то есть по 14 000 евро в месяц.

«Разница в том, что депутат не может получать другую зарплату. Для меня это любом случае будет потеря», – сказал Вегеле.

Зарплата премьер-министра (на этот пост метит лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте) будет получать больше спикера – 5300 евро «на руки», сейчас зарплата составляет 3700 евро.

«Это непорядок. Если взглянуть на влияние премьера, оно больше, но это де-факто, де-юре позиция премьера ниже», – сказал Барткус.

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