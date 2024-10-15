General Motors показали электрифицированный бронеавтомобиль нового поколения 1 15.10.2024, 15:36

Пикап получил электромоторы и дизель-генератор.

На форуме AUSA 2024 в Вашингтоне General Motors презентовали инновационный бронеавтомобиль Next Gen. Его особенностью является электрифицированная силовая установка. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Military Times, пишет «Фокус».

Бронеавтомобиль разработали в подразделении GM Defence, которое специализируется на военной технике. В его основе лежит рамный пикап Chevrolet Silverado 2500 HD.

Гибридная силовая установка GM Next Gen подобна той, которую устанавливали на Chevrolet Volt. Главную роль в ней играют два электромотора — именно они вращают колеса.

Основными преимуществами электромоторов является бесшумная работа и небольшой тепловой след, то есть GM Next Gen менее заметен, чем обычные пикапы. Разработчики даже создали специальные тихие режимы Silent Drive и Silent Watch.

Для дальних поездок установлен мотор-генератор — доработанный 2,8-литровый турбодизель Duramax, который вырабатывает электроэнергию для батареи. Примечательно, что он может работать не только на дизельном топливе, но и на авиационном керосине JP8.

Бронеавтомобиль GM Next Gen предложат в версиях на два, четыре и шесть мест. От Chevrolet Silverado ему остались цифровой щиток приборов, камеры кругового обзора и система стабилизации. Пикап может служить командно-штабной машиной, использоваться для борьбы с дронами, подвоза боеприпасов или эвакуации раненых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com