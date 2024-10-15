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General Motors показали электрифицированный бронеавтомобиль нового поколения

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  • 15.10.2024, 15:36
General Motors показали электрифицированный бронеавтомобиль нового поколения

Пикап получил электромоторы и дизель-генератор.

На форуме AUSA 2024 в Вашингтоне General Motors презентовали инновационный бронеавтомобиль Next Gen. Его особенностью является электрифицированная силовая установка. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Military Times, пишет «Фокус».

Бронеавтомобиль разработали в подразделении GM Defence, которое специализируется на военной технике. В его основе лежит рамный пикап Chevrolet Silverado 2500 HD.

Гибридная силовая установка GM Next Gen подобна той, которую устанавливали на Chevrolet Volt. Главную роль в ней играют два электромотора — именно они вращают колеса.

Основными преимуществами электромоторов является бесшумная работа и небольшой тепловой след, то есть GM Next Gen менее заметен, чем обычные пикапы. Разработчики даже создали специальные тихие режимы Silent Drive и Silent Watch.

Для дальних поездок установлен мотор-генератор — доработанный 2,8-литровый турбодизель Duramax, который вырабатывает электроэнергию для батареи. Примечательно, что он может работать не только на дизельном топливе, но и на авиационном керосине JP8.

Бронеавтомобиль GM Next Gen предложат в версиях на два, четыре и шесть мест. От Chevrolet Silverado ему остались цифровой щиток приборов, камеры кругового обзора и система стабилизации. Пикап может служить командно-штабной машиной, использоваться для борьбы с дронами, подвоза боеприпасов или эвакуации раненых.

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