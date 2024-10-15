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Северокорейцы уже бегут из российской армии

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  • 15.10.2024, 15:51
  • 3,834
Северокорейцы уже бегут из российской армии
Иллюстративное фото

Побег произошел на границе Брянской и Курской областей РФ.

Российские оккупанты сформировали «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами КНДР, при этом 18 военнослужащих из Северной Кореи уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.

По словам собеседника «Украинской правды» в спецслужбах, мотивы побега северокорейцев неизвестны, оккупационная армия начала их поиски.

В то же время эту информацию российские оккупанты пытаются скрыть от своего высшего командования.

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