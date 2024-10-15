Северокорейцы уже бегут из российской армии 1 15.10.2024, 15:51

3,834

Иллюстративное фото

Побег произошел на границе Брянской и Курской областей РФ.

Российские оккупанты сформировали «особый бурятский батальон», укомплектованный гражданами КНДР, при этом 18 военнослужащих из Северной Кореи уже совершили побег с позиций на границе Брянской и Курской областей РФ.

По словам собеседника «Украинской правды» в спецслужбах, мотивы побега северокорейцев неизвестны, оккупационная армия начала их поиски.

В то же время эту информацию российские оккупанты пытаются скрыть от своего высшего командования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com