Белорус пытался незаконно привезти из Польши кошельки для криптовалюты
- 15.10.2024, 15:53
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Теперь может лишиться автомобиля.
В Беларуси задержали мужчину, который пытался незаконно провезти через границу партию криптовалютных кошельков, скрыв их под обшивкой своего автомобиля. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.
35-летний водитель Ford, возвращаясь из Польши, выбрал зеленый коридор при пересечении пункта пропуска «Брест». Однако сотрудники таможни решили провести осмотр его автомобиля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. В ходе проверки они обнаружили 95 кошельков, спрятанных в потолочном пространстве, боковых стенках и дверной карте салона.
По словам водителя, он якобы получил просьбу от незнакомцев в Польше перевезти этот товар через границу. Скрывать кошельки он решил, чтобы избежать вопросов со стороны таможенников.
Оценочная стоимость скрытых товаров составила около 44 тысяч рублей. В отношении белоруса возбуждено административное дело по части 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф до 30 базовых величин (1200 рублей) и конфискация незаконно перемещаемых товаров и автомобиля.