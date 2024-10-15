«Это не те, что на улице валяются?» 15.10.2024, 16:16

В гомельском магазине заметили каштаны в 22 раза дороже картошки.

В TikTok опубликовали видео, в котором показали ценник на каштаны в гомельском магазине — 32,36 рубля за кило. Комментаторы стали интересоваться, не те ли это каштаны, которые хорошо всем знакомы, пишет telegraf.news.

«Каштаны в 10 раз дороже картошки», — отметила под видео автор ролика. Конечно, это не те каштаны, что белорусы видят на улицах. Это съедобные, растущие на деревьях в Америке, Европе, Африке, Юго-Восточной Азии, Крыму и Закавказье.

Каштаны в гомельском магазине — из России.

«Это не те, наверное, что на улице валяются?» — не теряла надежду одна комментаторша.

«Всем бизнесменам: это не конский каштан, который высаживают у нас вдоль дорог. Это каштан посевной», — пояснил другой.

Кто-то интересовался, чем съедобные каштаны отличаются от обычных. «Эти сладенькие. Немножко на картошку похожи», — ответила автор.

«Ох, этот вкус… Орехово-картофельный», — поделился другой.

К слову, искать съедобные каштаны можно в белорусских интернет-магазинах. Но, как указано на сайте Edostavka и магазина Green, пока в наличии этого продукта нет.

Сравним с ценой на картошку, к примеру, в Edostavka. Так, кило белорусского картофеля урожая 2024 года там стоит 1,45 рубля. То есть этот овощ дешевле в 22 раза.

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