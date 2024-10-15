Белорус выиграл крупный турнир по покеру 15.10.2024, 19:22

Призовой фонд турнира – почти в $2,3 млн.

Белорус Николай Воскобойников занял первое место в турнире $ 50,000 EPT Super High Roller, который завершился сегодня в рамках проходящей на Кипре серии 2024 European Poker Tour Cyprus, пишет издание «Беларусь и мир».

В турнире приняли участие 47 человек, каждый из которых внес вступительный взнос в 50 000 долларов. В итоге сформировался призовой фонд в 2 279 970 долларов.

Наш соотечественник в ходе игры не вырывался вперед, держась почти постоянно ближе к концу и середине таблицы участников. Однако в нужное время всегда брал свое.

Так Воскобойников продвигался вперед и оказался в числе шести участников финального стола, среди которых сильно впереди по фишкам был испанец Адриан Матеос.

Когда за столом осталось трое, Николай взял раздачу с крупной ставкой у россиянина Артура Мартиросяна, став лидером с большим отрывом.

После этого игроки пошли на сделку. Матеос получил 555 758 долларов, Воскобойников — 542 120, Мартиросян — 495 815. А оставшиеся 59 277 разыгрываются дополнительно, как и титул.

Также Матеос и Мартиросян договорились в случае победы одного из них оставить трофей Николаю. За это он и согласился отдать им часть причитающихся ему денег при сделке.

После ряда туров испанец вылетел из игры первым. А в дуэли белоруса и россиянина лучшим оказался наш соотечественник, выиграв последнюю раздачу с парой четверок на руках.

Победа в турнире, таким образом, принесла ему в итоге 601 397 долларов призовых и трофей чемпиона. В интервью Воскобойников рассказал, что посвящает свой успех жене и детям.

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