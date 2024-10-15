Минчанка обнаружила необычные следы на дачном участке: яблоки без мякоти и загадочные норы 2 15.10.2024, 20:02

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Видео.

Минчанка собирала яблоки на даче и заметила странную вещь: кто-то выгрыз некоторые плоды, оставив лишь кожуру. Видео она поделилась в TikTok, передает «Зеркало».

«Собираю яблоки с дерева и с земли. Смотрите, как интересно: лежит яблоко, а под ним чья-то норка. Посмотрите, как аккуратно выгрызли яблочко. Мышка, наверное, какая-то», — рассказала автор видео.

Тем временем в комментариях разгорелся спор по поводу того, мышка ли это сделала:

«Это не мышки, осы могут так выгрызать и в земле гнезда тоже могут делать».

«Смотрела недавно, что именно так прогрызают шершни».

«КротЫшка это, а не мышка».

Автор возразила, что шершни обычно прямо на дереве выгрызают плоды, а у кротов другие норы. Она уверена, что это сделали мыши.

Других интересовало, что это за сорт яблок, потому что они больше похожи на сливу:

«Эти яблоки самые вкусные, какие я пробовала, сорт не знаю, кусаешь, и взрыв мозга».

«Если лежит долго, то может быть „спартан“, его так по видео не угадаешь».

«Похожи на „беркутовку“».

«Вильямс».

Автор ролика призналась, что сорт не знает, поскольку, когда купила дачу, эти яблони там уже были.

«Соседка говорит „цыганка“, но внутри оно белое, а „цыганка“ — красное», — добавила она.

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