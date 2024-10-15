Мировые продажи электромобилей выросли на треть
- 15.10.2024, 20:20
Китай превысил свои рекордные показатели, Европа возобновила рост.
В сентябре глобальные продажи электромобилей и гибридов выросли на 30,5%. Китай превысил свои рекордные показатели, зафиксированные в августе, и Европа возобновила рост. Об этом пишет Rho Motion во вторник, 15 октября.
Продажи электромобилей – как полностью электрических (BEV), так и гибридных (PHEV) – достигли 1,7 млн в сентябре 2024 года по всему миру.
Продажи в Китае в прошлом месяце подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, в то время как в США и Канаде они выросли на 4,3%, до 150 тысяч. В Европе продажи электромобилей выросли на 4,2% – до 300 тысяч единиц.
Ожидается, что продажи электромобилей в Европе достигнут 3,78 млн. единиц в 2025 году и 9,78 млн. единиц в 2030 году.