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Франция на треть сокращает помощь Украине

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  • 15.10.2024, 21:16
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Франция на треть сокращает помощь Украине

Из-за дефицита бюджета.

Франция почти на треть сократит военную помощь Украине в текущем году, следует из заявления французского министра обороны Себастьяна Лекорню. Причиной такого решения является дефицит бюджета. «В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может достичь 3 млрд евро. Однако в реальности она составит более 2 млрд евро, но не достигнет 3 млрд», — приводит слова Лекорню издание Politico.

Первоначальная договоренность о выделении до 3 млрд евро на помощь Украине в 2024 году была закреплена в двустороннем соглашении по безопасности между Киевом и Парижем, подписанном в феврале президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Однако, как отмечает Politico, из-за прогнозируемого дефицита бюджета Франции, который может достичь 6% ВВП, расходы на поддержку Украины пришлось сократить.

Лекорню уточнил, что около 300 млн евро Париж выделит Киеву за счет замороженных российских активов. Эти средства пойдут на закупку 155-мм артиллерийских снарядов, самоходных артиллерийских установок Caesar и топлива. Еще от 400 до 600 млн евро планируется получить благодаря снижению инфляции. Эти средства будут направлены на модернизацию ракет SCALP и Aster, которые также передадут Украине.

При этом, как ожидается, в 2025 году оборонный бюджет Франции достигнет 50,5 млрд евро, став одной из немногих статей бюджета, которые увеличатся.

Франция продолжает оказывать активную военную поддержку Украине с начала полномасштабной войны. В 2022 году Париж предоставил Киеву помощь на сумму 1,7 млрд евро, а в 2023 году — 2,1 млрд евро. В частности, Франция поставляет ВСУ дальнобойные ракеты SCALP, однако вопрос их использования для ударов вглубь территории России пока остается нерешенным.

8 октября Себастьян Лекорню заявил, что Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000, которые будут дооснащены современным оборудованием. Ожидается, что модернизированные самолеты будут готовы к отправке в первой половине 2025 года.

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