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Презентован самый дешевый седан BMW

  • 16.10.2024, 9:48
  • 1,684
Презентован самый дешевый седан BMW

Стильный дизайн и 300 лошадиных сил.

Представлен новый BMW 2 Series Gran Coupe второй генерации. Седан С-класса сменил поколение вслед за родственным хэтчбеком BMW 1 Series и выйдет на рынок с марта 2025 года по цене от $40 775, пишет «Фокус».

Новый BMW 2 Series Gran Coupe сохраняет стремительный дизайн с покатой крышей и приподнятой задней частью. Дизайн передней части изменился в духе собрата BMW 1 Series: у двух моделей одинаковый дизайн решетки радиатора и раскосых фар. К тому же, седан подрос в размерах.

Размеры BMW 2 серии Гран Купе:

длина — 4546 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2670 мм.

В салоне на передней панели установили изогнутый двухсекционный дисплей, а за доплату доступна проекция на лобовое стекло. Вместо рычага КПП установили компактный джойстик. Объем багажника составляет 430 л.

Базовая комплектация BMW 2 Series Gran Coupe расширена и теперь включает 18-дюймовые диски, отделку искусственной кожей, бесключевой доступ, навигацию, беспроводную зарядку смартфонов и акустику Harman Kardon с 12 динамиками.

Седан BMW 2 Series Gran Coupe будут выпускать с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (244 и 300 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 163 л. с.

Самый мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4,9 с, а турбодизели расходуют 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Все версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным.

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