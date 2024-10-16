Сколько стоил в сентябре самый дорогой квадратный метр жилья в Минске 16.10.2024, 10:27

Квартира площадью 50 «квадратов» расположена в доме 2019 года постройки.

В сентябре стоимость самого дорогого квадратного метра в Минске зафиксировали чуть выше $3170. Такие данные приводит сайт wikidom.by.

Столько обошелся квадратный метр в квартире в ЖК «Олимпик Парк». Квартира площадью 50 «квадратов» расположена в доме 2019 года постройки.

В то же время самая дорогая квартира, которую продали в сентябре в Минске, стоила $380 тыс. Она находится в бывшем здании-долгострое.

Что касается сделки с домами, в сентябре аналитики выделили постройку в микрорайоне Озерище. Дом площадью 145 «квадратов» продали за $400 тыс.

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