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Дугин удивился

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 16.10.2024, 10:41
  • 3,048
Дугин удивился

Как в таких условиях можно войну любить?

Дугин удивляется, что 85% ученых в опросе Russian Field высказались против «СВО». И намекает на необходимость идеологических чисток. Хотя ничего необычного в этом нет. Российских ученых изолировали от передовых технологий и разработок, прессуют статьями о госизмене, срезают бюджеты — как в таких условиях можно войну любить? Тем более, что это люди мира, смотрящие в будущее.

Мы бы рекомендовали Дугину обратить внимание на другие результаты опроса. Например, что в стране жесточайший раскол по теме «СВО». У сторонников и противников войны кардинально расходятся мнения по многим вопросам. Или на то, что больше всего противников «СВО» не в Москве (48%), а на Северном Кавказе (58%). Что среди молодежи (18-29 лет) против «СВО» высказались 39% опрошенных, а среди женщин — 32%.

Широкий простор для размышлений.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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