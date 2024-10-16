Дугин удивился
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 16.10.2024, 10:41
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Как в таких условиях можно войну любить?
Дугин удивляется, что 85% ученых в опросе Russian Field высказались против «СВО». И намекает на необходимость идеологических чисток. Хотя ничего необычного в этом нет. Российских ученых изолировали от передовых технологий и разработок, прессуют статьями о госизмене, срезают бюджеты — как в таких условиях можно войну любить? Тем более, что это люди мира, смотрящие в будущее.
Мы бы рекомендовали Дугину обратить внимание на другие результаты опроса. Например, что в стране жесточайший раскол по теме «СВО». У сторонников и противников войны кардинально расходятся мнения по многим вопросам. Или на то, что больше всего противников «СВО» не в Москве (48%), а на Северном Кавказе (58%). Что среди молодежи (18-29 лет) против «СВО» высказались 39% опрошенных, а среди женщин — 32%.
Широкий простор для размышлений.
Телеграм-канал «Русский декаданс»