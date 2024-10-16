Китай и Турция не хотят иметь дело с Россией 16.10.2024, 10:49

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На это указывает статистика.

Статистика Центробанка фиксирует нарастающие проблемы российских компаний с проведением расчетов по внешнеторговым сделкам, даже в валютах «дружественных» стран. Их доля в оплате импорта в августе составила 31,2% – это минимум с марта 2023 г., когда переход России с «токсичных» валют на «дружественные» был в самом разгаре. Почти половина расчетов теперь совершается в рублях – 44,7%, второй результат в истории: платежи в валюте – что «токсичной», что «дружественной» – теперь головная боль, пишет The Moscow Times.

Доля «дружественных» валют в оплатах снижается вынужденно, дружно говорят экспортеры и импортеры. «Если уж мы не можем платить в долларах и евро, то с гораздо проще было бы платить в юанях, лирах, да хоть в монгольских тугриках – в зависимости от того, в какую страну пойдут платежи, но с их покупкой и переводом за границу давно уже проблемы», – рассказывает импортер автомобилей и запчастей.

После того, как западные страны максимально усложнили российским компаниям доступ к своим валютам, США занялись валютами новых основных торговых партнеров России – Китая и Турции. Угроза вторичных санкций заставила банки этих стран с большой осторожностью относиться к сотрудничеству с российскими структурами и к деньгам из России. В Турции фактически всего один банк – Emlak – принимает деньги напрямую из России, и это рубли, которые потом надо по драконовскому курсу конвертировать в лиры, говорит импортер одежды.

Мало кто рискует сейчас продавать российским банкам и финансовым структурам валюту – отсюда и дефицит юаней, с которым российские плательщики сталкиваются с мая, напоминает руководитель компании-платежного агента. «Юаней в России мало, да и те, что сюда попадают, например, как валютная выручка, потом сложно отправить обратно – значительная часть иностранных банков и даже некоторые посредники не хотят связываться с валютой страны, принимающей платеж, если он идет из России – так мы и узнали этим летом, что юани бывают грязными», – продолжает он. Проблемы с юанем в России особенно обострились в конце августа: дефицит был таким, что ставки их привлечения на межбанковском рынке выросли до 20% (тогда это казалось очень много).

Кроме того, Минфин США всерьез взялся и за среднеазиатские республики – Казахстан и Кыргызстан, через которых транзитом в КНР шли платежи из России в иностранных валютах, в том числе в тех же юанях, напоминает менеджер внешнеторговой компании. В итоге к октябрю большинство банков этих стран перестало принимать из России прямые переводы в иностранной валюте, включая юани, тогда как рубли перечислять туда было можно. Правда потери на конвертации через такую оплату в Кыргызстане доходили до 15%, рассказывали The Moscow Times несколько импортеров.

Правда, сейчас заниматься этим уже особо незачем, потому что еще летом платежи по валютным контрактам в Китай ограничили банки Казахстана, а осенью – и Кыргызстана. Более того, их власти требуют, чтобы оплаченный из этих стран товар поступал на их территорию, что усложняет их использование как хаба для транзитных платежей, говорит специалист по ВЭД. «Я знаю, что кое-кто эту ограничение обходит и работает как раньше, но это меньшинство. У большинства схема встала, а у кого работает – то непонятно, надолго ли», – продолжает он.

Получается, компаниям с августа приходится оплачивать импортные контракты в рублях – или переводя их в промежуточную страну и конвертируя там по невыгодному курсу – потери в Турции могут доходить до 10%, а в Монголии — до 6%, или находя в Китае компании, готовые принять рубли, или передавая их платежным агентам в России для «прокручивания» по схемам, перечисляет варианты руководитель компании-платежного агента.

Но скоро и доля дружественных валют в 30% может показаться очень высокой планкой, сходятся во мнении участники ВЭД. Московская биржа, внесенная летом в самый жесткий санкционный список, пока продолжает торги юанем, хотя 12 октября истекли лицензии США на завершение операций с ней, но большой вопрос, продолжит ее китайский партнер по клирингу поставлять ей юани, говорит менеджер внешнеторговой компании. Он напоминает, что китайская дочка ВТБ, «ВТБ Шанхай» после введения блокирующих санкций больше, чем на месяц остался почти без юаней, пока не нашел нового корреспондента в Китае.

Так что рынок активно изучает схемы работы по зачету экспортных и импортных потоков – уже очень много запросов на поиск экспортеров, нуждающихся в рублевой выручке, дошло уже и до бартерных схем, говорит руководитель компании-платежного агента. Уральское таможенное управление 14 октября отчиталось о первой оформленной внешнеторговой бартерной сделке: китайская компания поставила в Россию бытовую технику и стройматериалы в конце сентября, а в начале октября российская компания отгрузила в Китай семена льна на ту же сумму.

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