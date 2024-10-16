Белорусы в октябре смогут увидеть суперлуние 1 16.10.2024, 11:06

Уже скоро.

В октябре 2024 года ожидается уникальное астрономическое явление – суперлуние. Это событие может стать одним из самых ярких и впечатляющих в этом году. Об этом рассказывает Tochka.by.

Суперлуние произойдет 17 октября в 03:47 по минскому времени. Если вы относитесь к типу людей, которые предпочитают бодрствовать ночью, то точно почувствуете его воздействие. А если вы все-таки «жаворонок», то не забудьте завести будильник – это событие стоит того, чтобы его увидеть.

Суперлуние – что это такое

Суперлуние – астрономическое событие, когда полная Луна находится на максимально близком к Земле расстоянии в своей орбите. Это делает Луну визуально крупнее и ярче, чем обычно. А нас – более эмоциональными и привлекательными.

Суперлуние в октябре-2024: чем оно примечательно?

В октябре 2024 года суперлуние будет особенным: по словам астрологов, Луна окажется на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в обычное полнолуние.

И хотя такое явление происходит несколько раз в году, каждое из них уникально за счет определенного положения Луны.

Как можно подготовиться к наблюдению суперлуния?

Чтобы насладиться красотой суперлуния, выберите место вдали от ярких городских огней. Это поможет захватывающей дух Луне выглядеть еще более масштабной.

Также желательно заранее проверить прогноз погоды, чтобы небо было ясным и желательно без дождей.

Лайфхак: фотокамера с зумом поможет запечатлеть это событие на память. А если такой нет, попробуйте укротить свой айфон или андроид.

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