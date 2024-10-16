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Сырский намекнул на важное решение со стороны Великобритании

  • 16.10.2024, 11:16
Сырский намекнул на важное решение со стороны Великобритании

Главком ВСУ поговорил с начальником британского штаба обороны.

Британия готовит предложения по дальнобойным ударам вглубь территории РФ.

Намек об этом сделал главком ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Британии Тони Радакиным.

«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации «плана победы», — сообщил Сырский.

Обсуждались также поставки вооружения и обучение украинских военных.

Ранее СМИ цитировали премьера Британии Кира Стармера, заявившего в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что «Storm Shadow не выиграет вам войну».

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