Сырский намекнул на важное решение со стороны Великобритании
- 16.10.2024, 11:16
Главком ВСУ поговорил с начальником британского штаба обороны.
Британия готовит предложения по дальнобойным ударам вглубь территории РФ.
Намек об этом сделал главком ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Британии Тони Радакиным.
«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации «плана победы», — сообщил Сырский.
Обсуждались также поставки вооружения и обучение украинских военных.
Ранее СМИ цитировали премьера Британии Кира Стармера, заявившего в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что «Storm Shadow не выиграет вам войну».