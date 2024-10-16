«Для Польши это вариант номер один по Беларуси» 16.10.2024, 11:29

Фото: charter97.org

И Лукашенко это понимает.

Вице-спикер польского Сената Михал Каминьский призывает не забывать о Беларуси. Об этом польский политик рассказал в интервью «Обычному утру»:

— Лукашенко четко понимает, что Польша — одна из тех стран, которая практически постоянно предоставляет возможности для белорусской оппозиции, и с самого начала его президентства была местом, куда бежали противники Лукашенко.

Для Польши понятно, что победа демократии в Беларуси — это вариант номер один, и это вариант, которого никто не опасается.

Конечно, не только поляки, но и многие белорусы обсуждают вариант, в котором Лукашенко теряет власть в пользу человека Кремля. Но это один из вариантов, который мы рассматриваем как возможность — не ту, на которую мы имеем влияние, а ту, которую надо предусматривать, будучи ответственным политиком.

То, чего в Польше не хватает, — это понимания масштаба белорусской диктатуры. Как и не хватает понимания, что значит быть сегодня оппозиционером в Беларуси.

Некоторые думают, что это как в Польше в 80-ые. Но это, конечно, несравнимо с обстановкой в нынешней Беларуси, где сажают за лайк.

Живя на Западе сложно подумать, что за твою личную активность в соцсетях кто-то может тебя осудить. Но сегодня это происходит (в Беларуси — прим.).

Молодые люди вместо того, чтобы продолжать учебу или начинать новую жизнь, сидят в тюрьме или прячутся за границей. И над тем, чтобы поляки понимали масштаб происходящего, надо работать и на уровне политиков, и на уровне обычных граждан.

Мое дело — это ваше дело. Я занимаюсь борьбой за свободу Беларуси, за свободу нашего региона, наших соседей и в том числе свободу очень близкого моему сердцу белорусского народа, который считается у меня самым приоритетным в плане поддержки.

Сегодня многие забывают про Беларусь. Надо напоминать, что есть блестящая нация и страна, которая сегодня находится под страшной диктатурой.

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