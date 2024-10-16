В Витебске нашли уникальный Opel 1937 года 6 16.10.2024, 11:44

2,686

Его выставили на продажу.

Житель Витебска выставил на Kufar немецкий автомобиль, которому 87 лет. Эта модель выпускалась всего 2 года.

Сегодня на популярной торговой площадке появилось объявление о продаже антикварного автомобиля «Opel» 1937 года выпуска.

В описании модель авто указана как «B6». Но, насколько смогли выяснить «ННВ», скорее всего, это «Opel Super 6». Эта модель выпускалась с 1937 по 1938 годы в вариантах 4-дверного седана, 2-дверного купе и 2-дверного кабриолета. Всего было выпущено 46 453 автомобиля. В Витебске продается вариант с 4-дверным кузовом.

Автомобиль весил более тонны — 1145 килограммов — и с родным 2.5 литровым двигателем мощностью свыше 50 лошадиных сил мог разгоняться до 117 километров в час.

Данный экземпляр «Opel Super 6» находится примерно в 25 километрах от Витебска в Крупенино. Хратися он в каком-то полуразвалившемся шалаше и время не пощадило антик.

Судя по автомобильному регистрационному номеру СССР образца 1959 года, это авто эксплуатировалось еще как минимум в 1960-е годы. Его владелец, судя по тому же номеру «97-97 СМП» жил в Смоленской области РСФСР и имел «блат» в ГАИ, так смог получить «красивый» номерной знак.

Цена лота установлена примерно эквивалентная 10 000 долларам США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com