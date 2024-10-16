В Витебске нашли уникальный Opel 1937 года

В Витебске нашли уникальный Opel 1937 года6
- 16.10.2024, 11:44
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Его выставили на продажу.
Житель Витебска выставил на Kufar немецкий автомобиль, которому 87 лет. Эта модель выпускалась всего 2 года.
Сегодня на популярной торговой площадке появилось объявление о продаже антикварного автомобиля «Opel» 1937 года выпуска.
В описании модель авто указана как «B6». Но, насколько смогли выяснить «ННВ», скорее всего, это «Opel Super 6». Эта модель выпускалась с 1937 по 1938 годы в вариантах 4-дверного седана, 2-дверного купе и 2-дверного кабриолета. Всего было выпущено 46 453 автомобиля. В Витебске продается вариант с 4-дверным кузовом.
Автомобиль весил более тонны — 1145 килограммов — и с родным 2.5 литровым двигателем мощностью свыше 50 лошадиных сил мог разгоняться до 117 километров в час.
Данный экземпляр «Opel Super 6» находится примерно в 25 километрах от Витебска в Крупенино. Хратися он в каком-то полуразвалившемся шалаше и время не пощадило антик.
Судя по автомобильному регистрационному номеру СССР образца 1959 года, это авто эксплуатировалось еще как минимум в 1960-е годы. Его владелец, судя по тому же номеру «97-97 СМП» жил в Смоленской области РСФСР и имел «блат» в ГАИ, так смог получить «красивый» номерной знак.
Цена лота установлена примерно эквивалентная 10 000 долларам США.