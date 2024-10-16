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Бойцы ГУР зачистили целый полк оккупантов

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  • 16.10.2024, 12:09
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Бойцы ГУР зачистили целый полк оккупантов

От оккупантов освобождены 400 гектаров леса на севере Харьковщины.

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области.

Об этом сообщило ГУР в среду, 16 октября.

Задачу выполнили подразделения активных действий ГУР МО Украины Артан, Кraken и Международный легион.

«Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда «шторм» и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время штурмовых действий украинские разведчики взяли в плен российских солдат.

В ГУР отметили, что после зачистки 400 гектаров лесного массива положение армии РФ к северу от Липцов ухудшено и близко к безнадежному.

Разведчики отметили, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ Хартия с «несравненно низкими потерями».

«Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения. Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины», — добавили в ГУР.

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