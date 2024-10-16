«Получается интересная ситуация»: медики рассказали, что не так с идеей Минздрава 1 16.10.2024, 12:23

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Ведомство инициировало спорные изменения.

В июле 2024 года Минздрав внес правки в постановление «О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения» от 28 мая 2021 г. № 70, новая версия документа была опубликована на Национальном правовом портале. Независимое сообщество медиков «Белые Халаты» изучило его и прокомментировало самые важные положения.

Аттестация проводится для присвоения или подтверждения квалификационной категории, и для медработников существует вторая, первая и высшая категории. От ее наличия могут зависеть доплаты.

Согласно постановлению, все медработники в Беларуси должны пройти аттестацию на присвоение хотя бы второй категории. От требования получить категорию освобождены некоторые граждане, например, беременные женщины, работники, принятые на должности государственных гражданских служащих, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста, а также его заместители и председатели организационных структур — это руководители профсоюзов.

«И если с беременными женщинами логику можно понять, то почему правление БОКК и профсоюзные работники освобождены от этого требования — непонятно. Любопытно, что таким образом получается интересная ситуация: пока работаешь в Белорусском Красном Кресте, пользуешься множеством льгот. Но, потеряв свою должность, фактически оказываешься без категории», — отмечают «Белые Халаты».

Там обратили внимание на требования для получения категории:

• Для второй категории врачам необходимо иметь стаж по специальности три года (было два) и 80 часов повышения квалификации.

• Чтобы получить первую категорию, требуется стаж по специальности семь лет (было пять), плюс четыре (было три) года в занимаемой должности, плюс три года работы во второй категории, плюс 160 часов повышения квалификации.

• Для высшей категории требуется стаж по специальности 10 лет (было восемь), плюс четыре года в занимаемой должности, плюс три года работы в первой категории, плюс 160 часов повышения квалификации.

«Из этого можно сделать вывод, что нововведение явно ухудшает условия для работников. Рациональных объяснений для таких изменений не представлено, но можно предположить, что причины две: уменьшение доплат и еще большее желание привязать работника к государственным медучреждениям», — считают в сообществе медиков.

‍В пункте 24 постановления указаны категории, для которых эти сроки могут быть короче. Например, это студенты и медики, награжденные в период обучения «президентской премией по поддержке талантливой молодежи». Они допускаются к аттестации на присвоение второй квалификационной категории со стажем работы по специальности (в должности служащего) от года после окончания интернатуры.

Кроме того, описанные выше сроки могут сокращаться для врачей, имеющих звание кандидата или доктора наук, победителей конкурса «Врач года», а также тех, кто прошел обучение в клинической ординатуре или магистратуре.

В стаж работы по специальности засчитываются интернатура, работа за границей, научная деятельность (полный перечень изложен в пункте 22), а также работа в БОКК на некоторых должностях.

«Опять непонятно, чем обусловлена эта норма», — комментируют «Белые Халаты».

Не входят в стаж отпуск по беременности и родам, а также срочная служба в армии.

В сообществе обратили внимание, что как в старом варианте документа, так и в новом в объем часов профессиональной подготовки включаются конференции и семинары, проведенные не только в Беларуси, но и за границей. Подвох здесь заключается в том, что в реальности такие сертификаты могут не принять, потому что на них далеко не всегда указаны часы.

Для тех, кто занимает несколько должностей, часы подготовки учитываются для всех должностей сразу, т.е. не нужно проходить курсы в двойном объеме, однако нужно следить, чтобы курсы повышения квалификации подходили для занимаемых должностей.

В пункте 24−1 указаны часы повышения квалификации, которые необходимо накопить работнику, чтобы его квалификационная категория сохранялась. Объем часов остался прежним: для второй категории — не менее 160 часов в течение пяти лет; первой категории — не менее 100 часов; высшей категории — не менее 60 часов.

Объем часов меньше для кандидатов наук — 60 часов; для докторов наук — 40 часов; для специалистов со средним специальным медицинским или фармацевтическим образованием — 40 часов.

В новой редакции документа появились исключения из этого правила: освобождены от необходимости повышать квалификацию работники, принятые на должности государственных гражданских служащих, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста и его заместители, а также председатели организационных структур (руководители профсоюзов). Исключение касается и лиц, проходящих военную службу и службу в военизированных организациях.

«На наш взгляд, такое разделение выглядит дискриминационным. Почему указанные категории не нуждаются в повышении квалификации? Ведь они выполняют такую же работу, как и другие менеджеры в здравоохранении», — говорят в сообществе медиков.

Там также считают, что в пункте 25 упрощены требования к отчету о профессиональной деятельности. Как и раньше, для большинства категорий работников отчет составляется за три года, однако теперь в исключительных случаях (ликвидация организации, нахождение организации в другой стране) его можно не подписывать у руководителя организации, и будет достаточно подписи работника.

Еще одно важное изменение можно увидеть в пункте 26, где указано, что аттестационные документы на работника подает не он сам, а кадровая служба организации.

Кроме того, кадровая служба контролирует сроки прохождения аттестации, следит за тем, чтобы у работников было необходимое количество часов профессиональной подготовки (пункт 27).

«С одной стороны, это удобно, поскольку перечень документов довольно внушительный, с другой стороны — это делает работников еще более зависимыми от работодателя. У администрации учреждений здравоохранения появляется дополнительный рычаг давления, и этим нередко пользуются недобросовестные руководители больниц», — пишут «Белые Халаты».

Медики объяснили, что большинство людей, работающих по распределению, увольняются после отработки, и как раз к моменту окончания сроков распределения появляется возможность сдавать на вторую категорию. Работодатель по формальным причинам может не подписывать документы, в результате врачи оказываются перед выбором: либо заключать следующий контракт, либо начинать отсчитывать с начала годы для получения категории.

«В заключение отметим, что документы подаются в аттестационную комиссию, которая может их рассматривать до 45 календарных дней, после чего принимает решение о допуске работников к аттестации, т.е. экзамену. То есть по закону ответа можно ждать достаточно долго», — резюмировали представители медсообщества.

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