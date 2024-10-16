«Картофельная лихорадка» добралась до Бреста 1 16.10.2024, 13:56

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За корнеплоды готовы отдать компьютер и акустическую систему.

На популярной площадке бесплатных объявлений «Куфар» появилось интересное предложение. В Бресте продавец готов обменять свой компьютер и акустическую систему к нему на картошку, заметил портал Blizko.by.

Продавец из Бреста выставил на площадку компьютер на базе процессора Intel Core i3 с частотой 3,7 ГГц и оперативной памятью объемом 8 Гб, а также накопителем объемом 1 Тб. По снимкам видно, что монитор с браком: вертикальные полосы в правой части экрана не отображают картинку. За компьютер продавец хочет 350 рублей или же готов обменять его на картофель.

Он же выставляет еще и акустическую систему Microlab FC361, как утверждается, «в идеале»: две колонки, сабвуфер, блок управления. За этот набор брестчанин хочет 150 рублей или опять-таки с обменом на картошку.

Как ранее выяснил портал, сейчас картошку на рынках продают по цене от 1,1до 3 рублей за кило. Получается, что за оба лота общей стоимостью 500 рублей надо будет отдать от 150 до 450 килограммов картофеля. Впрочем, в объявлениях брестчанина не уточняется, в каком количестве ему нужны овощи.

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