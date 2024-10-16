Госстандарт запретил продавать два российских и одно белорусское средство для стирки 1 16.10.2024, 14:07

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Товары появились в списке опасной продукции.

Два средства для стирки российской компании «ТД Грасс» и капсулы белорусской «Эклипс Кемикалс» запретили продавать в Беларуси. Товары появились в списке опасной продукции.

Под запрет попали гель-концентрат для стирки Dory для цветного белья, а также концентрированное жидкое средство Alpi white gel для белого. Их выпускает ООО «ТД Грасс» в Волгограде.

Российские средства для стирки не прошли проверку по показателю «пенообразующая способность»: при норме не более 180 мм он составил от 197 до 206 мм. В Госстандарте считают, что это вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и может быть небезопасным для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Под запрет также попали белорусские капсулы для стирки торговой марки Kuper clean Universal. Их производит столичное ООО «Эклипс Кемикалс». Изготовитель в маркировке указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах всех типов», но при этом капсулы не могут применяться как моющее средство в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, так как показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 226 мм.

Все эти моющие средства запретили продавать с 21 октября.

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