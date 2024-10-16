В Беларуси банковские карточки будут работать с перебоями 16.10.2024, 14:17

Лучше запастись наличными.

Ночью 18 октября банковский процессинговый центр проведет плановые технологические работы, которые могут повлиять на функционирование платежных карт ряда белорусских банков.

Согласно информации, предоставленной центром, в период с 03:20 до 06:30 возможно временное прекращение обслуживания держателей карт, использующих услуги данного центра. Это также затронет работу торговых и сервисных организаций, а также пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.

Причиной проведения этих работ являются требования международных платежных систем.

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