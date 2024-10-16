Z-певец Shaman зарегистрировал бренд «Я русский» для выпуска водки 3 16.10.2024, 14:26

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И секс-игрушек.

Российский музыкальный исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Под первым брендом товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг, что позволяет производить и продавать водку, виски, ром, джин, сидры, медовуху и другие алкогольные напитки.

Под вторым аналогичным брендом можно производить и продавать ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, пену для ванн, мыло, зубные порошки, ладан, пемзу, помады, блестки для ногтей, секс-игрушки, секс-куклы и устройства для сексуальной активности.

Согласно заявке Дронова, под этим брендом можно производить и реализовывать научное и музыкальное оборудование, ювелирные изделия, продукты питания, а также заниматься огородничеством. Кроме того, планируется организация шоу-программ, концертов и записи музыки.

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