Зеленский: Путин сошел с ума

Зеленский: Путин сошел с ума2
- 16.10.2024, 14:34
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И хочет только войны.
Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к честным мирным переговорам, а Путин «сошел с ума и хочет только войны». Это заявление было сделано во время выступления президента Украины в Верховной Раде.
«Он сам не изменится. Он слишком из прошлого. Слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным. Но вместе — мы, украинцы, вместе с нашими партнерами — мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась. Безотносительно к тому, чего хочет Путин», — подчеркнул Зеленский, добавив, что Россию надо склонить к миру.
По его мнению, если Путин добьется своих целей, это создаст опасный прецедент для других потенциальных агрессоров, которые могут решить, что захватнические войны приносят выгоду.