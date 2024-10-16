В одном из минских ресторанов подают сосиски с сюрпризом 16.10.2024, 15:04

За 11 рублей.

Если вдруг в ближайшее время вы начнете замечать, что вся лента минского Instagram вдруг заполнилась сосисками с гречкой, то нет, это не наша секретная столовка вышла на пик популярности. Это в ресторане «Пена Дней» появилось новое блюдо. Две обычные вареные сосиски, ложка каши, немного кетчупа — все просто. Но подвох даже не в цене 11 рублей, а в том, что на самом деле это замаскированные глазированные сырки.

В заведении Onlíner рассказали, что десерт состоит из двух творожных сырков со сгущенкой, белым шоколадом и какао-маслом. Подаются они с гречневым попкорном и клубничным пюре.

Что ж, если пойдете на тест, не забудьте захватить свою ссобойку — можно будет поиграть с друзьями в fake or cake.

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