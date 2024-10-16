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Премьер Словакии намекнул на скорое окончание войны в Украине: новости возможны уже завтра

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  • 16.10.2024, 15:18
  • 8,230
Премьер Словакии намекнул на скорое окончание войны в Украине: новости возможны уже завтра
Роберт Фицо

Фицо заявил, что решение может быть связано с НАТО.

Словацкий премьер Роберт Фицо считает высокой вероятность скорого окончания войны в Украине, и намекнул на возможные новости по этому вопросу уже завтра, сообщает Teraz.sk.

«Вероятность окончания войны в Украине в краткосрочной перспективе высока», - сказал Фицо во время выступления в парламентском комитете. - «Я ожидаю завтра какого-то намека, потому что внезапно возникла тема приглашения Украины в НАТО».

В то же время он заявил, что не думает, что это приглашение будет «бесплатным».

Фицо повторил, что Словакия поддерживает территориальную целостность Украины  и подчеркнул, что поддержит любой мирный план, направленный на разрешение конфликта в Украине, пишет издание.

В то же время, по его словам, необходимо забыть, что россияне покинут Крым и другие территории, например, Донецк или Луганск. По его словам, россияне отвоевывают все больше территорий, и он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.

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