Премьер Словакии намекнул на скорое окончание войны в Украине: новости возможны уже завтра

Премьер Словакии намекнул на скорое окончание войны в Украине: новости возможны уже завтра10
- 16.10.2024, 15:18
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Фицо заявил, что решение может быть связано с НАТО.
Словацкий премьер Роберт Фицо считает высокой вероятность скорого окончания войны в Украине, и намекнул на возможные новости по этому вопросу уже завтра, сообщает Teraz.sk.
«Вероятность окончания войны в Украине в краткосрочной перспективе высока», - сказал Фицо во время выступления в парламентском комитете. - «Я ожидаю завтра какого-то намека, потому что внезапно возникла тема приглашения Украины в НАТО».
В то же время он заявил, что не думает, что это приглашение будет «бесплатным».
Фицо повторил, что Словакия поддерживает территориальную целостность Украины и подчеркнул, что поддержит любой мирный план, направленный на разрешение конфликта в Украине, пишет издание.
В то же время, по его словам, необходимо забыть, что россияне покинут Крым и другие территории, например, Донецк или Луганск. По его словам, россияне отвоевывают все больше территорий, и он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения.