Названы продукты, которые укрепляют сердце после 40 1 16.10.2024, 15:37

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Богаты белком.

С возрастом поддержание здоровья сердца становится крайне важным, особенно для тех, кому за 40. Потребление белка играет важную роль, и выбор правильных источников имеет ключевое значение. Популярное красное мясо связано с повышением уровня холестерина и увеличением риска сердечных заболеваний. Его регулярное употребление может повысить уровень плохого холестерина (ЛПНП), что приводит к образованию бляшек в артериях и увеличивает риск инфарктов и инсультов. Поиск более здоровых белковых альтернатив крайне важен для тех, кто стремится укрепить свое сердечное здоровье.

She Finds расспросил дипломированных диетологов Лизу Эндрюс и Крутику Нанавати о лучших вариантах белков, полезных для сердца. Они рекомендуют растительные белки, мясо птицы, моллюсков и жирную рыбу как отличные варианты. Эти альтернативы не только помогают регулировать уровень холестерина, но и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

Растительные белки, такие как фасоль, чечевица и тофу, питательны и универсальны. Нанавати отмечает, что они богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление. Эти белки также способствуют насыщению, помогая контролировать вес.

Для любителей морепродуктов отличным вариантом являются креветки и моллюски. Эндрюс объясняет, что они содержат селен - антиоксидант, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Морепродукты также содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца, уменьшая воспаление.

Птица, например, курица без кожи и индейка, - еще один вариант постного белка. Эндрюс и Нанавати подчеркивают, что птица содержит мало калорий и жира, что делает ее более здоровым вариантом, чем красное мясо. Птица также содержит витамины группы В, которые помогают снизить уровень гомоцистеина, связанного с сердечными заболеваниями и инсультом.

Жирная рыба, такая как лосось, палтус и скумбрия, является отличной заменой красному мясу. Эндрюс подчеркивает, что эта рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые защищают сердце, уменьшая воспаление. Лосось, в частности, содержит много белка и полезных жиров, что способствует насыщению и помогает похудеть.

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