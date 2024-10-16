Украинский генерал назвал город, который стал одним из центров уничтожения армии РФ
- 16.10.2024, 17:02
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Это нейтрализует новые наступательные операции оккупантов.
Город Часов Яр в Донецкой области стал одним из центров уничтожения российских оккупантов. Об этом сегодня, 16 октября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Он отметил, что поддерживает контакт с руководителями 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
«Они очень мощно стоят там. Это сильная бригада, подготовленная. Проведена очень большая подготовка в плане укрепления возможностей не только по личному составу, техникой, вооружением, боеприпасами, особенно дронами. Они перемещены из Нью-Йорка, когда там держали позицию, никто не мог продвинуться», — сказал генерал.
Маломуж отметил, что сейчас противник пытается обойти Часов Яр с флангов, потому что не может взять город «в лоб».
«Они (россияне, — ред.) продвигались по каналам, заходили туда, но ребята пристреляли как раз все эти точки. И только они заходят, пускают туда вал огня. И поэтому уничтожение большого количества живой силы, да и техники — ежедневно, очень эффективное. Дроны наши активно работают, поэтому ударяют по средним и ближайшим тылам. Это нейтрализует новые наступательные операции», — сказал он.
По словам Маломужа, в городе есть укрепительные сооружения, которую дают возможность Силам обороны Украины защищаться и наносить контрудары.
«Я думаю, что тут как раз один из центров уничтожения большого количества военнослужащих и техники противника», — сказал генерал.