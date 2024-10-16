В Беларуси почти полгода падают цены на легковые авто 2 16.10.2024, 17:46

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Тенденция актуальна как для новых автомобилей, так и для бэушек.

В Беларуси продолжается снижение цен на легковые автомобили. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) со ссылкой на данные Белстата.

Согласно статистике на сентябрь 2024 года, тренд на удешевление автомобилей, начавшийся в мае, сохраняется.

В сентябре дефляция на рынке легковушек ускорилась до 2,24% с начала года, отметили эксперты.

Оценки Белстата совпадают с данными от дилеров: цены на новые машины продолжают снижаться.

«Третий квартал текущего года прошел в условиях усиления конкурентной борьбы автодилеров, что положительно сказалось на розничных ценах для потребителей», — говорится в заявлении БАА.

Прогнозы на конец года пока неясны, но текущая динамика может привести к улучшению условий на авторынке на законодательном уровне.

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