В Беларуси почти полгода падают цены на легковые авто

В Беларуси почти полгода падают цены на легковые авто2
- 16.10.2024, 17:46
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Тенденция актуальна как для новых автомобилей, так и для бэушек.
В Беларуси продолжается снижение цен на легковые автомобили. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) со ссылкой на данные Белстата.
Согласно статистике на сентябрь 2024 года, тренд на удешевление автомобилей, начавшийся в мае, сохраняется.
В сентябре дефляция на рынке легковушек ускорилась до 2,24% с начала года, отметили эксперты.
Оценки Белстата совпадают с данными от дилеров: цены на новые машины продолжают снижаться.
«Третий квартал текущего года прошел в условиях усиления конкурентной борьбы автодилеров, что положительно сказалось на розничных ценах для потребителей», — говорится в заявлении БАА.
Прогнозы на конец года пока неясны, но текущая динамика может привести к улучшению условий на авторынке на законодательном уровне.