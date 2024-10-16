закрыть
16 октября 2024, среда, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси почти полгода падают цены на легковые авто

2
  • 16.10.2024, 17:46
  • 1,636
В Беларуси почти полгода падают цены на легковые авто

Тенденция актуальна как для новых автомобилей, так и для бэушек.

В Беларуси продолжается снижение цен на легковые автомобили. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) со ссылкой на данные Белстата.

Согласно статистике на сентябрь 2024 года, тренд на удешевление автомобилей, начавшийся в мае, сохраняется.

В сентябре дефляция на рынке легковушек ускорилась до 2,24% с начала года, отметили эксперты.

Оценки Белстата совпадают с данными от дилеров: цены на новые машины продолжают снижаться.

«Третий квартал текущего года прошел в условиях усиления конкурентной борьбы автодилеров, что положительно сказалось на розничных ценах для потребителей», — говорится в заявлении БАА.

Прогнозы на конец года пока неясны, но текущая динамика может привести к улучшению условий на авторынке на законодательном уровне.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь
Выбить крокодилу зубы
Выбить крокодилу зубы Ян Валетов
Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип