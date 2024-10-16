CNN: Израиль уже спланировал ответ на атаку Ирана 16.10.2024, 17:55

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Названы сроки удара.

Израиль подготовил ответ на атаку Ирана. Американские дипломаты ожидают, что это произойдет до президентских выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Анонимный источник телеканала заявил, что план израильского ответа на атаку Ирана 1 октября, уже готов.

CNN также обратился за комментарием в министерство обороны Израиля.

Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что контрудар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами, сообщает источник.

В то же время, по данным издания, американские официальные лица ожидают, что Израиль отомстит за атаку Ирана до 5 ноября - дня президентских выборов в США.

Атака на Израиль

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и «Хезболлы».

В прошлом месяце ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер «Хезболлы» Хасана Насраллу. Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

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