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Цена золота впервые с конца сентября превысила $2700 за унцию

  • 16.10.2024, 18:05
Цена золота впервые с конца сентября превысила $2700 за унцию

Стоимость золота растет на ожиданиях дальнейшего снижения ставки ФРС США.

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,8% — до $2700,4 за унцию по состоянию на 18:01 по Минску. Выше $2700 за унцию котировки поднялись впервые с 26 сентября.

Как пишет Reuters, цены на золото растут вторую сессию подряд из-за снижения доходности акций и облигаций. Стоимость спотового золота утром 16 октября выросла примерно на 0,7%, до $2678,7 за унцию.

«Похоже, рынок золота стремится к рекордно высокому уровню, при этом цены немного ниже рекордного максимума конца сентября, а поддержку оказывает некоторое снижение аппетита к риску при падающем рынке акций», — цитирует агентство аналитика UBS Джованни Стауново. Исторический рекорд фьючерсы на золото установили 26 сентября, достигнув уровня $2708,7 за унцию.

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